Saragozza, forza le finestre dell'appartamento, ma un vicino lo fa arrestare

Se la sarebbe vista davvero brutta una donna non più giovane se nel cuore della notte si fosse trovata di fronte a un topo d'appartamento, ma, a chiamare la polizia ci ha pensato un vicino di casa.

Dalla finestra ha visto un uomo che stava smontando le persiane di un appartamento al piano terra in via Guidotti, quartiere Saragozza, dove vive un'anziana, permettendo alle volanti in servizio nella zona di intervenire immediatamente.

Quando il ladro si è visto scoperto ha cercato di nascondersi nel cortile ma è stato bloccato. Si tratta di un cittadino romeno di 44 anni, il quale, dopo aver aperto gli scuri, aveva cercato di forzare le finestre dell'abitazione. L'uomo con diversi precedenti specifici è stato arrestato per tentato furto in appartamento. Il processo con il rito direttissimo è previsto per domani 5 ottobre.