Fatale gli è stato l’ultimo furto che stava per mettere a segno. Infatti era già stato denunciato più volte per quella che era la sua specialità: rubare carburante da vetture e camion. La notte tra giovedì e venerdì però l’uomo, un 60enne residente a Ozzano Dell'Emilia e con diversi precedenti, stava asportando per l’ennesima volta il gasolio di un camion parcheggiato sul ciglio della carreggiata in via Dei Billi, nel comune in cui viveva, approfittando del buio. Quando si è accasciato ed è morto.

Quando un passante ha allertato il 118, intorno alle due di notte, il 60enne era già senza vita ai piedi del camion. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ozzano. Di fianco al cadavere gli investigatori hanno trovato la cannuccia con cui l’uomo avrebbe dovuto aspirare il carburante dal serbatoio e la tanica per conservarlo. Il 60enne aveva raggiunto il mezzo a bordo di un motociclo ritrovato sul luogo del tentato furto, e con quello sarebbe dovuto ripartire facendo perdere le proprie tracce. Al momento del colpo il camion era spento e il proprietario assente.

La causa del decesso più accreditata sembra essere quella naturale, con i medici del 118 che non hanno rinvenuto ferite o segni di violenza sulla salma. Ma, come da prassi in questi casi, il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per disporre un’eventuale autopsia e fugare ogni dubbio sul decesso: se sia avvenuto a causa di un malore o, forse, perché l’uomo ha accidentalmente ingerito il carburante che stava cercando di rubare.