Commesse urlano "al ladro", poliziotto di passaggio insegue e blocca l'uomo

Aveva rubato due caffettiere nel negozio Bialetti di via Indipendenza, passando inosservato, ma quando è entrato nel secondo negozio, D-Mail, le commesse lo hanno visto prelevare pantofole e altra oggettistica e, non appena è scappato, sono corse in strada urlando 'al ladro'.

È successo ieri pomeriggio in via Indipendenza, l'uomo infatti si è subito dato alla fuga ma per sua sfortuna un poliziotto non in servizio passava di lì ed è subito intervenuto per rincorrerlo. Bloccato in via Montegrappa dopo un breve inseguimento, è stato denunciato dalla polizia per tentato furto e ricettazione.