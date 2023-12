Una Lamborghini al Sant'Orsola: giro sul bolide per i bimbi ricoverati | VIDEO

Oggi la Polizia di Stato, in collaborazione con Bimbo Tu, ha fatto visita ai bambini ricoverati al Policlinico Sant’Orsola IRCCS, nei reparti di Neurochirurgia Pediatrica e Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, al Pronto Soccorso Pediatrico e nel reparto di Pediatria d’Urgenza.

A tutti i piccoli pazienti gli agenti hanno fatto gli auguri di Natale e donato gadget firmati Polizia di Stato

insieme a un pensiero donato da Bimbo Tu, mentre coloro che sono potuti uscire dai reparti, su indicazione dei medici, hanno avuto l’opportunità di fare un giro sulla Lamborghini con la livrea bianca e azzurra della Polizia di Stato nel viale centrale dell’ospedale. Una mattinata diversa e divertente per allietare i piccoli ricoverati che dovranno trascorrere le Feste in ospedale.

"Bimbo Tu è così - ha detto il presidente Alessandro Arcidiacono - si passa da un momento drammatico e difficile a un momento di grande gioia, qualcosa che si ricorderà per sempre, la Polizia di Stato si è messa a disposizione con entusiasmo con gli uomini più dolci che ci sono che hanno accolto i nostri bimbi, era un sogno sta diventando realtà".

"Abbiamo voluto essere qui non soltanto con il personale ma anche con la Lamborghini della Polizia di Stato per permettere ai bambini di fare un giro in macchina - ha spiegato la portavoce della questura, Giulia Mattioli - un momento di divertimento e di spensieratezza per loro e per le loro famiglie che affrontano tutti i giorni momenti di difficoltà, questo questo è anche la Polizia di Stato non è soltanto garantire l'ordine della sicurezza pubblica".

"Far salire i nostri bambini su questa macchina meravigliosa della Polizia per loro è una ulteriore possibilità di potere dimenticare anche se per pochi minuti Il loro viaggio che stanno facendo all'interno dell'ospedale" ha dichiarato il professor prof Mino Zucchelli della Neurochirurgia Pediatrica.