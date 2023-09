Lambrusco candidata come regione vinicola dell’anno

I territori del Lambrusco candidati come regione vinicola dell’anno: la nomination è arrivata dalla prestigiosa rivista Wine Enthusiast nell’ambito dei Wine Enthusiast Wine Star Awards 2023.

A renderlo noto è il Consorzio Tutela Lambrusco: “Nel 2023, come unica realtà italiana in nomination nella categoria Wine Region of the Year ci sono - sottolinea il Consorzio in una nota stampa - anche i territori del Lambrusco, al centro di un percorso di rinascita e riscoperta. In lizza per il titolo altre quattro zone vitivinicole internazionali”.

"Siamo onorati - commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco - che il Lambrusco possa concorrere ad uno dei riconoscimenti enoici più ambiti a livello internazionale. Un ringraziamento speciale va soprattutto ai nostri produttori che ogni giorno si impegnano a valorizzare il nostro territorio. Solo grazie a loro è stato possibile intraprendere un percorso di qualità che mostra oggi i suoi frutti, in una zona vinicola che sta riuscendo ad ottenere sempre più consensi da parte di critica enologica, professionisti del settore e appassionati. Il nostro grazie va infine anche a tutti coloro che hanno scelto in questi anni le nostre bollicine e che continuano ad apprezzarle nella loro variegata diversità, portandole ogni giorno in tavola".

Cosa sono i Wine Enthusiast Wine Star Awards

I Wine Enthusiast Wine Star Awards sono un premio, diviso in tredici categorie, che annualmente la rivista Wine Enthusiast organizza, premiando i territori e le aziende che ogni anno si contraddistinguono per il lavoro svolto. Alla base della nomination del Lambrusco, come scrive Ansa, ci sarebbe l’aumento di giovani produttori che negli ultimi anni hanno diversificato la gamma di uve Lambrusco per migliorare costantemente il prodotto.