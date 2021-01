Lancia sassi sulle vetrine di un negozio di biciclette: minorenne fermato in Piazza VIII Agosto

Ieri sera la Polizia è intervenuta in piazza VIII agosto dove un soggetto stava lanciando sassi contro le vetrine di un esercizio commerciale. All’arrivo della volante il giovane si è liberato di un involucro che è poi risultato essere della sostanza stupefacente ed è poi stato fermato: si trattava di un ragazzo minorenne (data di nascita 2003), nato in Italia e di origini straniere.

Arrestato dalla volante San Francesco per detenzione ai fini di spaccio di 65.43 grammi di hasish e per tentato furto. Dietro la vetrina era custodita una bicicletta del valore di 1800 euro. Perquisizione domiciliare negativa. Il ragazzo è stato portato al cpa di via del Pratello.