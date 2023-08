Da Monzuno a Loiano, l'Appennino diventa galleria d'arte all'aperto: la mappa delle opere | FOTO

La Land Art, una forma d’arte contemporanea nata negli Stati Uniti a fine anni ’60 come presa di coscienza della questione ambientale, arriva anche sull'Appennino bolognese, una forma d'arte che utilizza il paesaggio e tutto il materiale che la natura mette a disposizione in modo spontaneo, rami, foglie,

rocce, sabbie.

L’idea nasce dall'intervento dell’artista e curatrice Letizia Rostagno al Festival Bologna Montana Evergreen Fest sulla conoscenza del paesaggio: spunti di riflessione hanno suggerito a Daniele Maestrami, presidente dell'associazione Viva il Verde e al vice sindaco di Monzuno Ermanno Pavesi, di creare una rassegna in modalità diffusa sui territori dei cinque Comuni di Bologna Montana: Monghidoro, Monzuno, Loiano, Monterenzio, San Benedetto Val di Sambro.

"Bologna Montana Art Trail" coinvolge otto artisti, due per ogni comune, con l’obiettivo di creare nuove opere e implementare una galleria all’aperto di Land Art, percorribile, che raggiungerà i 100 chilometri di lunghezza.

Lasciate alla trasformazione del tempo

Le opere non verranno mai restaurate, ma lasciate alla trasformazione del tempo e degli agenti atmosferici che le modificheranno e le plasmeranno.

Nel mese di giugno di quest’anno sono già state inaugurate le prime quattro opere. Nel progetto è prevista anche la possibilità di offrire ad associazioni e privati un luogo non convenzionale per realizzare seminari e gruppi di lavoro, yoga, meditazione, turismo oltre a tutte le altre iniziative che richiedono luoghi immersi nella natura ma anche ricchi di suggestioni.

La mappa e i percorsi

Nel tratto di S. Benedetto Val di Sambro si trova "Io sono San Giorgio", realizzata in tronchi di legno da Enrico Menegatti. L’artista ha voluto rendere omaggio a tutti coloro che si sentono San Giorgio, il primo vero supereroe. Persone che si distinguono per il loro impegno in una società che sembra aver perduto qualsiasi valore.

Nel tratto di Monzuno è possibile incontrare "Le Colonne della Memoria", di Paolo Vivian, realizzate con cubi di legno colorato seguendo la forma della Costellazione dell'Ariete. Per l’artista le cinque colonne rappresentano i cinque elementi primari essenziali per la vita, terra, acqua, fuoco, aria ed

etere, come assi di collegamento tra terra e cielo.

A Monghidoro si trova "Il Soffione", realizzato da Marta Zucchinali, un’impressionante installazione di legno, juta e setole. Secondo l’artista, per un fiore che nasce da una fessura nella pietra, il primo pensiero è di

celebrare la sua tenacia e il suo coraggio.

Nel territorio di Loiano campeggia "Lupus Lujanes", di Rodolfo Liprandi realizzato interamente in rami. L’opera vuole celebrare la bellezza della natura, facendo riflettere su come il lupo sia stato oggetto di

deliberati e persistenti interventi di eradicazione che l’hanno portato sull’orlo dell’estinzione.