Largo Lercaro, verso la fine lavori di riqualificazione

Volge al termine il piano di riqualificazione del Comune di Bologna su Largo Lercaro. Domani, giovedì 2 marzo, la zona sarà ultimata con gli ultimi lavori previsti. Dopo la risistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, saranno realizzate la segnaletica orizzontale e verticale lungo il perimetro del parcheggio con lo scopo di vietare la sosta non consentita.

Come cambia Largo Lercaro

Gli interventi progettati per Largo Lercaro, riassumono da palazzo D'Accursio, prevedono l'istituzione di una "zona 30" per il quadrante compreso tra via Degli Orti e Largo Lercaro (Largo Lercaro, via Gigli, via Romagnoli); nonchè l'abbattimento delle barriere architettoniche e rimozione degli elementi che provocano intralcio lungo i percorsi. Ci si occuperà anche della riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e del rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, della realizzazione di golfi di raccordo e di attraversamenti pedonali protetti. Sarà riqualificata l’area pedonale antistante la parrocchia San Severino e infine si provvederà alla manutenzione alla pavimentazione in cubetti di porfido dell’area di parcheggio di Largo Lercaro.

"Il concetto di accessibilità negli interventi progettati, si coniuga con quello più complesso di visibilità. Un corretto progetto di rifunzionalizzazione, con l'inserimento di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche, radicato con l’identità dei luoghi, rappresenta l’unica strada possibile per migliorare l’accessibilità dello spazio pubblico", chiosano dal Comune.