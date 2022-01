Università: "Difficile laurearsi in questo periodo", altra sessione o si rischia il fuori corso|VIDEO

Gli studenti dell'Alma Mater chiedono una sessione di laurea straordinaria per evitare di andare fuori corso e pagare così altre tasse. La richiesta è partita oggi durante un incontro di una delegazione con la prorettrice vicaria Simona Tondelli e il delegato ai rapporti con gli studenti dell'Alma mater Federico Condello, in aula III di via Zamboni 38, dopo che già a dicembre una petizione di più di mille firme era stata mandata ai vertici dell'Università, "alla quale non abbiamo ottenuto alcuna risposta".

Tra le lezioni a distanza o a singhiozzo e la pandemia, infatti, temono di non laurearsi in tempo per la fine dell'anno accademico. Per cui, sarebbe necessaria o una proroga delle misure d'emergenza, decisione che spetta al ministero, o l'istituzione di una sessione straordinaria di laurea sulla quale può decidere l'Alma Mater che si dice impegnata su questo fronte.

"Ogni volta che il ministero concede la proroga dell'anno accademico, questa ricade sui singoli atenei e si tratta di un impegno finanziario molto ingente che supera abbondantemente i 2 milioni di euro", ricorda Condello. Inoltre, "non è detto comunque che questa proroga arrivi". Sul punto delle lauree, invece, "siamo già al lavoro per trovare soluzioni che vadano molto al di là della situazione emergenziale", assicura agli studenti.

Studenti che dopo l'incontro con l'Ateneo si dicono insoddisfatti: "Non ci sono state date risposte- attacca Alessio- hanno tante belle idee di equità e giustizia sociale, poi di fatto sono sempre paralizzati a intervenire, prendere una decisione e assumersi la responsabilità politica dell'indirizzamento dei fondi e delle scelte. Su tutto questo silenzio". Intanto, però il tempo stringe. "Il fatto che sia difficile laurearsi in questo periodo è sotto gli occhi di tutti", incalzano gli studenti. Non solo, ma l'incontro è stato "altamente deludente, neanche una promessa o un impegno serio", affonda Chiara. Bocciata anche la ventilata ipotesi dell'Ateneo di non fare finanziamento ad hoc per coprire questo eventuale aggravio ma istituire una sorta di "imposta progressiva" a seconda delle fasce di reddito. "Da una parte sostengono che i tempi sono troppo stretti, dall'altra la loro idea è di riuscire a fare questa riforma fiscale in tre sedute degli organi di Ateneo, una del 31 gennaio, una del 6 una del 22 febbraio, quindi se anche ci fosse questa cosa, si saprebbe comunque dopo il 22 febbraio. Il 28 c'è l'upload della tesi...", conclude Chiara. (dire)