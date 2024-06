Rapporto 2024: chi sono le laureate e i laureati Unibo e dove trovano lavoro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'Alma Mater si conferma sopra la media nazionale per i laureati in corso, chi ha fatto un’esperienza di studio all’estero e il tasso di occupazione sia a un anno che a cinque anni dalla laurea. Lo dice un rapporto di Alma Laurea, che rende disponibili online i curricula di laureati, diplomati di master e dottori di ricerca, come punto di incontro fra università e aziende.

Chi sono i laureati Unibo?

L’indagine ha preso in considerazione circa 300mila laureati di 78 università. Di questi, 19.678 sono laureati dell'Università di Bologna: 9.738 di primo livello, 8.261 magistrali biennali e 1.679 a ciclo unico.

Il 46,7% dei laureati Unibo proviene infatti da fuori regione, quasi il doppio rispetto alla media nazionale, (24,8%), e in crescita rispetto al dato dello scorso anno (45,5%). Proviene da fuori regione il 39,4% dei laureati triennali, il 55,9% dei laureati magistrali biennali e il 43,7% dei laureati nei corsi magistrali a ciclo unico.

Cresce il numero di laureati con cittadinanza estera, al 7,2% (erano il 6,9% lo scorso anno), sopra la media nazionale 4,7%). Tra questi, i laureati magistrali sono il 10,9% (contro una media nazionale del 7,7%). Quest’anno le immatricolazioni di studenti internazionali hanno fatto segnare un +11% rispetto al precedente anno accademico.

Il 70,6% chiude gli studi entro i tempi previsti, mentre a livello nazionale sono il 61,5%. Si laurea in corso il 72,2% di chi si iscrive a un corso di laurea triennale (61,3% la media nazionale), il 70,7% di che sceglie un corso di laurea magistrale biennale (64,8% la media nazionale) e il 60,5% di chi sceglie un corso di laurea magistrale a ciclo unico (52,3% la media nazionale).

Tra i laureati che ha svolto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal corso di laurea, il 14,4% del totale (in crescita rispetto all’12,7% dell’anno scorso), contro una media nazionale cal 9,8%. Tra questi c'è un 12,2% di laureati triennali (7,3% la media nazionale), un 16,7% di laureati magistrali biennali (12,5% la media nazionale) e un 16,2% di laureati magistrali a ciclo unico (13,8% la media nazionale).

Aumentano anche le esperienze di tirocinio riconosciute dai corsi di studio. Tra i laureati dell’Alma Mater il 61,7% ha fatto attività di tirocinio (60,7% la media nazionale), in crescita rispetto al 60,1% dello scorso anno: il 57% tra i laureati triennali, il 66,3% tra i laureati magistrali, il 66,2% tra i laureati magistrali a ciclo unico.

Il 90% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria all’Alma Mater. In particolare, l’88,1% è soddisfatto del rapporto con il corpo docente. In merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’Ateneo, l’86,7% dei laureati le ritiene adeguate. Il 73% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo, mentre il 14,4% si riscriverebbe allo stesso Ateneo, ma cambiando corso.

I laureati Unibo e il lavoro

Il Rapporto AlmaLaurea ha riguardato in totale circa 660 mila laureati di 78 università. Di questi, 36.239 sono laureati dell'Università di Bologna. I dati si concentrano sull’analisi delle performance dei laureati di primo e di secondo livello usciti dall’università nel 2022 e intervistati a un anno dal titolo e su quelle dei laureati di secondo livello usciti nel 2018 e intervistati dopo cinque anni.

Rispetto ai laureati triennali Unibo, a un anno dalla laurea risulta ancora iscritto all'università il 67,5%. Tra quelli che, dopo il titolo, non si sono mai iscritti a un nuovo corso di laurea (30,6%), il tasso di occupazione arriva al 71,4%.

I laureati di secondo livello del 2022, quelli contattati a un anno dal titolo sono 9.154 (di cui 7.373 magistrali biennali e 2.125 magistrali a ciclo unico). Il tasso di occupazione è pari al 78,9%, superiore alla media nazionale, che si ferma al 75,7%.

Il 17,8% dei laureati prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 16,9% ha invece cambiato lavoro; il 65,3% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 22,4% degli occupati può contare su un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 26,4% su un contratto alle dipendenze a tempo determinato. Il 7,4% svolge un’attività in proprio.

Per gli 8.547 laureati Unibo del 2018 contattati a cinque anni dalla laurea (di cui 6.407 magistrali biennali e 2.125 magistrali a ciclo unico), il tasso di occupazione arriva all’88,8%, superiore alla media nazionale dell'88,2%.

Gli occupati assunti con contratto a tempo indeterminato sono il 52,7%, mentre gli occupati con un contratto a tempo determinato sono 15,2%. Svolge un’attività in proprio il 14,6%.

Ma dove vanno a lavorare?

Il 63,6% dei laureati nel settore privato, il 32% nel pubblico, il 4,3% lavora nel non-profit, il 79,4% nei servizi il 18,8% nell'industria. Solo l’1,2% lavora nel settore dell’agricoltura.