Laure e "festeggiamenti indecorosi": comitati e rettore per la "convivenza" in centro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Siamo convinti che i problemi di convivenza quotidiana tra la comunità dei giovani tra i 18 e i 24 anni - in altre parole gli studenti - residenti nella città metropolitana di Bologna ed equivalente, per numerosità, alla quota di studenti universitari iscritti alla sede di Bologna dell’Alma Mater, debbano essere affrontati anche instaurando un rapporto tra Città e Università che ripristini l’intensità con cui esso si è espresso lungo la maggior parte degli oltre nove secoli di storia comune". E' l'incipit del documento presentato all'incontro di oggi tra il rettore Giovanni Molari, il sindaco Matteo Lepore e Il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati del Centro Storico che denunciano i disagi riscontrati nella "convivenza" con gli studenti che necessitano di "impostare un accordo di azione comune tra Città e Università".

Comportamenti "che appaiono anche lesive della immagine e del decoro della stessa Università" si legge nel testo del Coordinamento che propone una convenzione per "gestire, prevenire e, laddove necessario, sanzionare i comportamenti più lesivi del decoro, dell’igiene, della salute e della civile convivenza e qualità della vita nella zona universitaria e nelle piazze e strade ove la popolazione studentesca agisce", come ad esempio Piazza Scaravilli la cui gestione "è responsabilità e onere della Università stessa" e dove arrivano diverse segnalazioni.

Eventi e feste di laurea in strada

I comitati del centro storico chiedono più spazi all'università per incontri culturali, eventi artistici e attività. E poi ci sono le lauree. Sarebbero "indecorosi" i festeggiamenti in strada per il loro impatto ambientale negativo. In particolare, anche per effetto del massiccio spargimento di coriandoli di plastica dannosi per la rete fognaria cittadina, dei lanci di uova e farina e imbrattamenti con altre materie che recano danno e sporcizia. Non sono tollerabili per l’immagine e il decoro della Città", si legge.

L'Università di Bologna si impegna a lavorare sulla "gestione e organizzazione delle lauree" ha dichiarato il rettore al termine dell'incontro: "Ci sono degli aspetti di ordine pubblico che ovviamente non riguardano l'Università - osserva Molari e sulla possibilità di aprire le sedi dell'Alma Mater anche di sera - abbiamo tanti lavori in questo momento e anche la gestione dei nostri spazi non è semplicissima, però abbiamo aperto i cortili di Palazzo Poggi, ci sono le panchine e la gente li frequenta. Più teniamo aperto e meglio è".