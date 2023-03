Lavoratori CNR in presidio: "Sia riconosciuto nostro valore professionale"

Mobilitazione del personale in corso presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), il più grande Ente Pubblico di Ricerca italiano. Partita lo scorso 21 marzo dalla sede centrale ora si allarga. E arriva pure a Bologna dove per oggi, 31 marzo, è stato annunciato un sit-in dei lavoratori in via Gobetti, davanti alla sede bolognese dell'ente.

A muovere la protesta - come fanno sapere alcuni lavoratori del Cnr Bologna in una nota - è la volontà del riconoscimento del proprio valore professionale: "Quello che chiediamo, nello specifico, sono tre punti: ovvero la valorizzazione professionale, il superamento del sotto inquadramento e del precariato".

"Al di là delle richieste specifiche - aggiungono - quello che vorremmo fosse chiaro ai vertici è che un Ente che non valorizza il proprio personale è un Ente senza futuro".

"In questo percorso di mobilitazione due sigle sindacali (FLC-CGIL e Federazione UIL Scuola RUA) sono con noi - chiosano i lavoratori - e stanno da tempo chiedendo di avere un confronto con la Presidenza".