Lavoratori in nero e locale irregolare: multa da 9.500 euro

Una multa da 9.500 euro per varie violazioni, nonché l'impiego di due lavoratori "in nero". E' quando dovrà pagare il titolare di un locale di Mordano al quale è stata applicata anche la sospensione dell'attività.

Un servizio straordinario dell'Arma che ha controllato complessivamente 42 persone di cui 35 stranieri e 5 veicoli, uno dei quali è stato sottoposto al sequestro amministrativo poiché risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imola con la Stazione di Mordano, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Bologna e alla Polizia Locale del circondario imolese, la notte di domenica hanno controllato l'esercizio pubblico riscontrando diverse irregolarità e sanzionato il responsabile 44enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante le ispezioni, sono stati identificati due lavoratori stranieri, un 19enne e un 28enne, entrambi senza regolare contratto lavorativo. E poi altre inosservanze, tra cui l’assenza di cartellonistica come quella relativa al divieto di fumo, alla mancanza delle uscite di sicurezza e degli estintori.

Carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno provveduto a notificare al responsabile dell’esercizio pubblico, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri, hanno controllato diverse aziende del territorio. Tra lavoratori in nero e impiego irregolare di cittadini stranieri , 7 datori di lavoro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Le attività sospese, sia per la presenza di lavoratori in “nero”, sia per gravi violazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono 5 sulle 7 controllate.