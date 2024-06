I finanzieri, ne corso dei controlli, hanno sequestrato anche circa 17.500 prodotti non in linea con la normativa dettata dal Codice del Consumo.

In alcuni casi è stata proposta anche la chiusura dell’attività alla locale Direzione Provinciale del Lavoro, poiché erano presenti lavoratori irregolari in misura superiore al 10% di quelli regolarmente assunti.

Lavoratori in nero e prodotti sequestrati. Dall’inizio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno effettuato circa 150 interventi straordinari, principalmente nel centro storico e in “Bolognina”.

Lavoratori in nero e via 17mila prodotti: le Fiamme Gialle in centro e in Bolognina