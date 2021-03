Lavori in A1: dai sindaci dell'Appennino ok al nuovo piano

I primi cittadini lamentavano una eccessiva scarsità di collegamento per via della road map dichiusure per la ristrutturazione della Panoramica

Il nuovo piano dei lavori per la A1 Panoramica "è un passo avanti" e va "incontro alle richieste del territorio". A dirlo sono i sindaci di Castiglione de' Pepoli, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese, dopo l'incontro dei giorni scorsi con Regione Emilia-Romagna e Società Autostrade, che ha rivisto il calendario dei cantieri della A1 Panoramica nel tratto Aglio- Roncobilaccio: confermata la chiusura dal lunedì al giovedì fino al 6 aprile; chiusure nei fine settimana dall'8 aprile; autostrada aperta a lavori in corso dal 19 aprile, con restringimenti di carreggiate.

"La revisione del piano dei lavori va sicuramente nella direzione che abbiamo indicato da tempo -afferma Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione- il lavoro di confronto fra le parti, se c'è l'impegno di tutti, porta sempre a dei risultati positivi". Fabbri ringrazia quindi "Autostrade e l'assessore Corsini per questo primo passo in avanti. Ora sul tavolo resta un tema per noi di primaria importanza, ossia permettere il collegamento del casello di Barberino con la Panoramica in direzione nord". Dello stesso avviso il sindaco di San Benedetto, Alessandro Santoni. "La necessità dei lavori di messa in sicurezza era evidente e necessaria per esercire in sicurezza questo tratto di autostrada -afferma il primo cittadino- altrettanto necessario era tutelare cittadini ed attivita' da altri pesanti disagi con ricadute economiche. Abbiamo tenuto duro portando avanti le voci del territorio e i risultati sono arrivati. E quando questo succede e' giusto ringraziare". Bruno Pasquini, sindaco di Monzuno conclude: "Il confronto col territorio ha dato i primi risultati. Auspico quindi che il tavolo proceda per dirimere le tante questioni ancora in sospeso, con lo spirito collaborativo riscontrato negli ultimi tempi". (San/ Dire)