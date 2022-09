Ponte sul Lavino ricostruito, riapre anche lo svincolo di uscita dall’A1 verso Panigale

Da mercoledì 14 settembre torna percorribile al traffico lo svincolo di uscita dall’Autostrada A1 verso Borgo Panigale (Bo), grazie all’apertura del nuovo viadotto sul torrente Lavino dell’autostrada A14.

Chiuso al traffico dallo scorso 28 febbraio in seguito all’urto di un mezzo pesante, il ponte è stato ricostruito da Autostrade per l’Italia, nel rispetto del cronoprogramma stabilito con la Regione e gli Enti locali.

I lavori

Dopo la fase di demolizione e messa in sicurezza del ponte, per permettere il transito nella sottostante via Rigosa, sono stati avviati i lavori di ricostruzione. In particolare, sono state sostituite quattro travi del peso di 24 tonnellate ciascuna, è stata ricostruita la soletta in calcestruzzo armato precompresso e sono realizzati i nuovi strati di impermeabilizzazione e asfalto.

I lavori di ricostruzione proseguiranno fino al prossimo mese di ottobre con la completa riapertura al traffico di tutte le corsie disponibili. In questa ultima fase, che prevede l’installazione di nuove barriere in linea con le più recenti normative in materia di sicurezza stradale, il transito autostradale sarà garantito per l’intera esecuzione delle attività.

Il violento schianto sotto il ponte

Il grave incidente sotto il ponte in questione di era verificatosi intorno alle 13 del 28 febbraio scorso, lungo via Rigosa, tra i comuni di Zola e Bologna, alla periferia di Borgo Panigale.

Da un video circolato in rete dopo il sinistro si vede il momento esatto dell'impatto, quando un mezzo pesante urta la parte centrale del cavalcavia dell'uscita dell'A14. L’infrastruttura, sbriciolatosi nell'impatto, ne era rimasta pesantemente danneggiata .