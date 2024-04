Lavori ai controlli dell'aeroporto Marconi: "Arrivare 3 ore prima"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Causa lavori ai controlli di sicurezza, si consiglia di arrivare in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo". Lo rende noto l'aeroporto Guglielmo Marconi che ha dato il via al piano degli interventi infrastrutturali per il quinquennio 2023-2027.

Per le aree Security e Controllo passaporti, sono in corso infatti i lavori di ampliamento e riqualifica degli spazi di accodamento e di sostituzione delle macchine radiogene esistenti con le nuove macchine “standard 3”, tecnologia innovativa che consente al passeggero di lasciare all’interno dello stesso liquidi e apparati elettronici durante le fasi di controllo. I lavori sono conclusi per l’area del Controllo passaporti e termineranno a metà 2025 per la parte Security.

Per ciò che riguarda la sala Partenze, ha preso il via un intervento di ampliamento della sala Imbarchi Schengen con un allargamento a sud, in quello che attualmente è il corridoio land-side al primo piano. Questi lavori, che si concluderanno nel 2025, porteranno a un incremento dell’82% degli spazi operativi e del 94% di sedute rispetto all’esistente.