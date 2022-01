Lavori al Pontelungo al via: cantiere per 3 anni, poi i lavori del tram

Sia per il traffico sia per i commercianti "i disagi ci saranno: inutile nasconderlo". Ma i lavori del Pontelungo, che ora diventerà a senso unico verso il centro di Bologna, "sono necessari e urgenti per motivi di sicurezza. Non ha più la possibilità di stare in piedi". A ribadirlo è il sindaco Matteo Lepore, che in Comune ha presentato la seconda fase di un intervento da 14 milioni di euro e che richiederà tre anni di lavori.

La cabina di regia sulle infrastrutture a Palazzo D'Accursio avrà il compito di monitorare l'andamento dei cantieri. Sul fronte della viabilità, assicura l'assessora Valentina Orioli, "siamo pronti a valutare modifiche" ai nuovi sensi di marcia nelle strade vicine, già in vigore in questi giorni, "in base alle segnalazioni dei cittadini, non appena si sarà consolidata la situazione". Allo stesso modo anche per il commercio, aggiunge l'assessora Luisa Guidone, "con le associazioni di categoria abbiamo concordato un periodo di monitoraggio nei prossimi mesi e se necessario attiveremo degli aiuti".

La presidente del Quartiere, Elena Gaggioli, assicura: "Ascolteremo il territorio, siamo disponibili ad ogni segnalazione". Da giovedì 13 gennaio il Pontelungo sarà quindi a senso unico dalla periferia al centro. In questi giorni è già stato istituito il senso unico in via della Pietra (da via Poe alla via Emilia), in via Speranza (da via Decumana alla via Emilia), e in via Agucchi (dalla via Emilia verso via del Giorgione). Le linee dei bus, in direzione Borgo Panigale, saranno deviate su viale Togliatti.

"E' un intervento storico", sottolinea Lepore. Il primo ponte sul Reno risale al 187 aC, costruito dai Romani circa 130 metri più a valle. A metà del 1200 fu poi realizzato il ponte nella sua posizione attuale, allargato nell'800 e ricostruito nel 1946 dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Nei prossimi tre anni il Pontelungo sarà dunque ammodernato, spiega l'assessore Simone Borsari, con un impalcato in acciaio sopra alla struttura di mattoni, più leggero e resistente anche dal punto di vista sismico, con nuovi percorsi ciclopedonali su entrambe le carreggiate e i binari del tram al centro. Proprio la realizzazione della linea Rossa è uno snodo cruciale.

L'intenzione dei tecnici comunali è riuscire a inserire i binari già nella fase conclusiva dei cantieri del Pontelungo. "I lavori del tram saranno pensati in modo coordinato - assicura Lepore- ma non si sovrapporranno. Per questo i cantieri sulla via Emilia per il tram partiranno fra tre anni, al termine dei lavori del Pontelungo". Il rifacimento del ponte, continua il sindaco, "è una scelta impegnativa, degna della fase di ricostruzione e ripartenza della città. E' un intervento necessario per motivi di sicurezza. Ci sono forti problemi sismici, non ha più la possibilità di stare in piedi in caso di terremoti o eventi simili. Quindi abbiamo assoluta urgenza. Ci saranno disagi, ma deve essere fatto. Restituiremo un'infrastruttura fondamentale per i collegamenti, sarà più sicuro e più utile per sostenere il passaggio del tram e dei mezzi pubblici che devono collegare Borgo Panigale con il resto della città".

Ai commercianti della zona, aggiunge il sindaco, "dico che abbiamo tutto il tempo per lavorare insieme, in attesa del tram, per pensare a contributi e aiuti che servono. Gestiremo settimana per settimana insieme agli operatori economici della zona tutte le criticità. Così come la viabilità, che è stata modificata, sarà continuamente monitorata. Quindi di fronte ai problemi di traffico saremo pronti a prendere accorgimenti. Il fondo che ci siamo impegnati a realizzare per i commercianti ci sarà, sarà per il tram e per tutti gli altri cantieri che in questo mandato saranno molti".