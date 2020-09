Lavori in città: cantieri, divieti e modifiche alla circolazione dal 28 settembre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 28 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via del Lazzaretto, dal civico 19 all'altezza dell'istituto Rosa Luxemburg, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, per lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Dall'inizio del nuovo anno scolastico il senso unico alternato sarà sempre con ausilio di movieri e nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine dei lavori previsto per il 3 ottobre.

Via Gian Giacomo Carissimi ha restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione della sede stradale e rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, fino al 30 settembre.

Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata fino al 31 ottobre da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile.

Via del Chiù, sul percorso ciclopedonale tra via Burgatti e via Malvasia è previsto un intervento della Regione Emilia-Romagna per il ripristino del muro di contenimento del Torrente Ravone. Il percorso ciclopedonale sarà chiuso durante le fasi di lavoro, fino al 30 settembre, esclusi domenica e festivi, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 19, e il sabato tra le 7 e le 13.

Via Zanardi, nel tratto tra via De' Carracci e via Tanari, sarà interessata fino al 16 ottobre da alcuni restringimenti di carreggiata e chiusura del marciapiede per la realizzazione di una nuova pista ciclabile.

Via Normandia sarà a senso unico dall'incrocio con via Biancolelli in direzione via Marco Emilio Lepido, fino al 31 dicembre, per l'allestimento di un cantiere edile su un edificio privato al civico 35.

Via Marzabotto e via Bruno Monterumici avranno, fino al 31 ottobre, un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

Via Garibaldi dall'intersezione con via de' Mattuiani per circa 20 metri verso Piazza Cavour, è chiusa fino al 28 settembre per il completamento dell'intervento di ripristino della

pavimentazione stradale in cubetti di porfido.

Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha dal 14 settembre il restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 30 novembre.

Via della Certosa avrà restringimenti di carreggiata fino al 28 settembre per il rifacimento dei marciapiedi sull'intera via.

Lavori in fase di attivazione

Via Montebello è chiusa all'intersezione con via dei Mille nei giorni 28, 29 e 30 settembre per il montaggio di una gru edile. I veicoli diretti al Poliambulatorio Montebello e quelli dei residenti potranno entrare e uscire da via Milazzo.

Via della Certosa sarà interessata da restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione nei pressi dell'ingresso del cimitero. I lavori inizieranno il 29 settembre e termineranno il 9 ottobre.

Via Libia sarà interessata da restringimenti della carreggiata, a partire dal 29 settembre, per un'indagine alla struttura del sovrappasso ferroviario