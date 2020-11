Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in corso, ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 9 novembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

- Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

- Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 1 febbraio 2021.

- Via Normandia sarà a senso unico dall'incrocio con via Biancolelli in direzione via Marco Emilio Lepido, fino al 31 dicembre, per l'allestimento di un cantiere edile su un edificio privato al civico 35.

- Via Marzabotto e via Bruno Monterumici avranno, fino al 31 dicembre, un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

- Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 30 novembre.

- Via Leandro Alberti è a senso unico da piazza Trento Trieste verso via Masi per lavori alla rete di raccolta delle acque. Termine previsto: 7 dicembre.

- Viale Gandhi, nuova fase del cantiere all'incrocio con via Marzabotto, con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, per lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale, dopo la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale, sempre in attuazione del PSSU ( Leggi i dettagli ). L'intervento prevede di spostare lo spartitraffico centrale del viale per realizzare una nuova corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra da viale Gandhi a viale Marzabotto, con una fase semaforica dedicata per le due svolte a sinistra da viale Gandhi. Saranno successivamente adeguate la segnaletica verticale e orizzontale.

Termine previsto: 18 dicembre.

- Via Tanari Vecchia è chiusa a veicoli e pedoni in corrispondenza del civico 7, fino al 13 novembre, ogni lunedì e venerdì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di demolizione di un fabbricato.

- Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

- Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, ha dal 19 ottobre un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Irnerio, tra il civico 53 ed il civico 49, è interessata dai avori Hera per un nuovo allacciamento alle rete di teleriscaldamento delle sedi universitarie. Il cantiere si svolge per fasi con restringimento della carreggiata, chiusura della corsia preferenziale e spostamenti delle fermate bus nel tratto interessato dai lavori. Termine previsto: 6 dicembre.

- Via de' Buttieri è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto: 29 novembre.

- Via Andrea Costa, dall'incrocio con via De Coubertin a quello con via dei Carrettieri, è interessata da lavori di riqualificazione con rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale. I lavori comportano il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia e, in caso di necessità, per il tempo necessario alla fresatura e asfaltatura del tratto interessato, l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine previsto: 21 novembre.

- Via Francesco Roncati ha restringimenti di carreggiata, tra il civico 24 e il 28 e al civico 12, fino al 13 novembre, per lavori di posa del nuovo elettrodotto E-Distribuzione. Sarà mantenuta una corsia per senso di marcia per il transito veicolare, solo in caso di necessità il tratto sarà a senso unico alternato regolato da movieri, negli orari di lavoro del cantiere.

- Via San Donato ha restringimenti di carreggiata per il rifacimento dei marciapiedi su vari tratti, tra viale della Repubblica e via San Donnino, fino al 13 novembre.

- Via del Battiferro ha restringimenti di carreggiata per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto tra via Fioravanti e via Flora, fino al 13 novembre.

- Via delle Lastre è chiusa per lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana all’altezza del civico 8, fino al 28 novembre.

Lavori in fase di attivazione

- Via Nosadella sarà chiusa all'altezza del civico 27, il 13 novembre, per lavori di smontaggio di un ponteggio edile. In caso di maltempo i lavori potranno essere eseguiti il 14 novembre.

- Via Nosadella sarà chiusa tra via del Fossato e via Saragozza - nel tratto tra i civici 47 e 51 -, dalle 8 alle 16 dal 9 al 21 novembre, escluso il fine settimana dal 13 al 15 novembre compreso, per il montaggio di un ponteggio edile.

- Via de' Marchi sarà chiusa all'incrocio con Piazza San Francesco, l'11 novembre tra le 6 e le 8.30, per lavori di manutenzione della mini isola ecologica interrata Hera.

- Via Strazzacappe sarà chiusa l'11 novembre tra le 8 e le 16, per lavori edili con cestello aereo.

- Vicolo Alemagna sarà chiuso tra via Santo Stefano e il civico 2, il 9 novembre, per lo smontaggio di un ponteggio con entrata e uscita dei veicoli dal lato di Strada Maggiore e di via Santo Stefano compatibilmente con le esigenze di lavoro.

- Via Begatto sarà chiusa all'altezza del civico 20, l'11 novembre tra le 9.30 e le 15.30, per lavori edili con entrata e uscita lato via San Vitale e lato vicolo Bolognetti.

- Via di Saliceto sarà chiusa nel tratto tra via Magenta e via Cignani, per lavori di potatura alberature nel periodo dal 9 all'11 novembre tra le 9 e le 16.30, per il tempo strettamente necessario.

- Via Dagnini sarà interessata dalla chiusura della corsia preferenziale, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, su vari tratti tra via Mezzofanti e via degli Orti, il 9 e 10 novembre.