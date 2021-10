Lavori in corso in città: la mappa dei divieti e delle modifiche al traffico da lunedì 25 ottobre

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 25 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati

Lavori in fase di attivazione

Via del Borgo S.Pietro nei giorni 26 e 27 ottobre, è chiusa al civico 10 per lavori Hera nuovo allaccio gas. Dalle 8 alle 17 il traffico sarà deviato su via delle Moline, Via Belle Arti e via Mascarella.

Via Nino Bixio Scota dal 26 ottobre, tra via Valdassola e via Ettore Bidone, strada chiusa per lavori Hera di nuovo allaccio fognario. Termine previsto: 29 ottobre.

Viale Togliatti dal 29 ottobre, in corrispondenza del ponte Bacchelli sul fiume Reno, avrà un restringimento di entrambe le semicarreggiate stradali da tre a due corsie di marcia per lavori di manutenzione allo spartitraffico. Termine previsto: 13 novembre.

Via Ugo Bassi-Rizzoli dal 25 ottobre, avrà restringimenti della carreggiata stradale per la sistemazione dei basoli in pietra della pavimentazione. Termine previsto: 29 ottobre.

Lavori in corso