Traffico, lavori in città: divieti e modifiche alla viabilità dal 10 ottobre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 10 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online.

Lavori in attivazione

Via Andrea Costa previsto l'avvio dei lavori di rifacimento della passerella sul Canale di Reno all'altezza del Cimitero della Certosa, con temporanea interruzione della pista ciclabile e obbligo "bici a mano" nel tratto in corrispondenza del cantiere. Termine previsto 31 dicembre

Via di Ravone dal giorno 10 ottobre, dall'incrocio con via di Casaglia al civico 5 (area capolinea bus), avrà un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare ed istituzione di senso unico alternato, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di riqualificazione stradale e interventi sulla segnaletica. Termine previsto 30 novembre

Via Amedeo Lipparini - via Aposazza dal giorno 10 ottobre, avrà un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia e con istituzione di senso unico alternato (attuazione progetto Biciplan). Termine previsto 31 ottobre

Via Alessandrini il giorno 16 ottobre, dalle 7 alle 20, sarà chiusa all'incrocio con via Irnerio per operazioni di smontaggio di una gru edile dal cantiere in via Capo di Lucca 34. L'entrata e l'uscita dei veicoli autorizzati potrà avvenire dal lato di Via Irnerio e dal lato di Via Maroncelli. L'accesso al parcheggio interrato di Piazza Otto Agosto sarà possibile percorrendo un breve tratto di via Irnerio (dove sarà sospesa la corsia riservata) fino al corsello Est della Piazza. Nei giorni 17 e 18 è previsto il restringimento della carreggiata per il completamento dei lavori

Via del Terrapieno dal giorno 10 ottobre, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della Rotonda Madre Teresa di Calcutta, é previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto 31 dicembre

Via dei Colli dal giorno 12 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale o istituzione di senso unico alternato in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori, per la sigillatura delle lesioni della pavimentazione in vari tratti della via. Termine previsto: 14 ottobre

Via Gandino dal giorno lunedì 10 ottobre, tra Via Santa Barbara e Via Bellacosta, avrà restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi con sistemazione cordonature. Termine previsto: 23 dicembre.

Lavori in corso