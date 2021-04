Sicurezza stradale, dal 6 aprile l'intervento sulla rotonda Battaglia

Proseguono i lavori nell'ambito del del Piano della Sicurezza Stradale Urbana: si parte martedì 6 aprile sulla rotonda Battaglia di Casteldebole, attorno alla rotonda tra viale Togliatti, viale Salvemini e via della Pietra. I lavori interesseranno per circa due mesi aree completamente esterne alle corsie di traffico veicolare, quindi avranno un impatto minimo sulla circolazione a parte alcuni interventi sulla segnaletica orizzontale.

Per dare maggior continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili attorno alla rotonda Battaglia di Casteldebole, verranno modificati gli attraversamenti pedonali di viale Togliatti est, viale Salvemini e via della Pietra, adattandoli all’attraversamento ciclabile: oltre all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, verrà allargato il varco degli spartitraffico tra le carreggiate e spostati il semaforo e le paline semaforiche. È prevista, inoltre, la realizzazione di un percorso di collegamento tra la nuova pista ciclabile su sede stradale in via Salvemini (in direzione sud) e il percorso natura esistente ad ovest dell’incrocio. La pista ciclopedonale bidirezionale che fiancheggia via Salvemini e via Togliatti verrà ampliata fino al raggiungimento di 4 metri di larghezza per garantire un percorso pedonale in affiancamento alla ciclabile. Con lo stesso obiettivo, si prevede l’allargamento del percorso pavimentato tra via Togliatti est e via della Pietra. Infine, per garantire la sicurezza dei ciclisti provenienti da via della Pietra che attendono di attraversarla, verrà ampliato il marciapiede sul lato verde di circa 2 metri così da ottenere un breve tratto di pista ciclopedonale con rampa di accesso. Completeranno le opere alcuni interventi di segnaletica orizzontale per migliorare la circolazione in rotatoria e regolamentare le immissioni dei veicoli.