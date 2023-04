Riqualificazione area ex caserma: due parcheggi in "tempi rapidi"

Due parcheggi: in "tempi rapidi" il Comune intende mettere a disposizione dei residenti del Fossolo. L'intervento è parte della riqualificazione della ex caserma Stamoto e le due aree sarebbero quella lungo via Castelmerlo e lungo via Felsina che dovrebbero rimanere anche dopo gli interventi di ristrutturazione.

Tra un paio di settimane è prevista la firma dell'accordo col ministero della Difesa e agenzia del Demanio per poi iniziare a progettare la destinazione dell'area da 13 ettari nel quartiere Savena. Sebbene i tempi non saranno brevissimi, "immaginiamo un forte insediamento abitativo con una componente molto importante di edilizia residenziale sociale - annuncia l'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani, ascoltato oggi in commissione - pensiamo ci siano anche le condizioni anche per residenze universitarie, un polo sportivo che peraltro era presente nella caserma, altri spazi di uso pubblico e sociale e due nuove piazze al servizio del quartiere e della città". E' prevista anche una grande area verde, oltre a quella già presente.

Appena siglato l'accordo verrà convocato un tavolo tecnico che farà tutti i rilievi necessari "per capire i costi" dell'operazione. A partire dalla bonifica di quella che era una officina con inquinanti nei terreni. Inoltre "ci dovremo fare carico anche della sicurezza e manutenzione dell'area", un problema che l'amministrazione ha intenzione di risolvere "portando vita in quest'area".