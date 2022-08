Linea Porrettana, interventi di manutenzione tra Sasso Marconi e Porretta

Da sabato 13 a domenica 21 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Porrettana.

Lo comunica Rfi in una nota. Per consentire la piena operatività dei cantieri, in quei giorni la linea ferroviaria verrà interrotta fra Sasso Marconi e Porretta e i treni sostituiti con bus. Prevista inoltre la sostituzione con bus di una corsa da Bologna a Porretta la sera del 12 agosto e di tre corse da Porretta a Bologna la sera del 21 agosto.

I nuovi orari sono consultabili in stazione e sui canali di vendita delle imprese di trasporto.

I lavori prevedono l’impermeabilizzazione e il consolidamento di un ponte ferroviario fra Pian di Venola e Pioppe di Salvaro, il rinnovo di tratti di binario fra Pian di Venola e Marzabotto e della linea di alimentazione elettrica fra Carbona e Riola, il rifacimento del primo e secondo marciapiede nella stazione di Pioppe di Salvaro con posa dei percorsi tattili e potatura della vegetazione lungo tutta la tratta interessata dalla sospensione del traffico ferroviario.

Complessivamente saranno circa 60, ogni giorno, i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri con l’ausilio di mezzi d’opera. Investimento 1 milione 400 mila euro.