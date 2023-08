Grizzana Morandi, partiti i lavori per la frana sulla provinciale SP 62

Nella giornata di mercoledì 2 agosto hanno preso il via i lavori per sistemare, nelle intenzioni in modo definitivo, la frana presente da alcuni anni sulla SP62 "Riola Camugnano-Castiglione al chilometro 2,800. I lavori dovrebbero concludersi per gennaio 2024.

Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Bologna: intervento da 850mila euro per un problema presente da anni e che affligge maggiormente il comune di Grizzana Morandi. La frana in questione è un fenomeno che si sviluppa su una superficie di circa 12mila metri quadrati, con un fronte di massima larghezza di circa 100 metri e una lunghezza del pendio di frana di circa 180 metri, corrispondente all’alveo del torrente Limentra. La frana si è poi riattivata in modo preoccupante con le intense precipitazioni degli ultimi mesi, costringendo alla chiusira della viabilità nel tratto. A risentirne è stato anche il torrente stesso, il cui letto si è ristretto di circa cinque metri. La frana, secondo la Città Metropolitana, rappresenta un rischio per centinaia di persone, e cioè sia quelle costrette a deviazioni di oltre un’ora e sia quelle che vi abitano nei pressi.

l finanziamento di 850.000 euro ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna permette ora l’avvio di lavori consistenti e definitivi che prevedono:

- L’ assestamento del pendio a monte della strada mediante opere di ingegneria naturalistica

- Il consolidamento e la rinfunzionalizzazione della strada mediante la realizzazione di una fondazione su pali

- La sistemazione del piede della frana tra la strada provinciale e l’alveo del fiume mediante opere di ingegneria naturalistica

- Le opere di difesa dall’erosione dell’alveo del torrente Limentra