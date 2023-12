Lavori alla Garisenda, chiusa per tutta la notte anche Strada Maggiore

Oggi a Bologna, è stato necessario chiudere Strada Maggiore a bus e mezzi pesanti, per alcuni interventi di Hera sui sottoservizi di distribuzione gas e rete idrica in vista del cantiere per la realizzazione della struttura di protezione attorno alla torre Garisenda. La strada sarà riaperta entro le 8 di domattina, martedì 5 dicembre, informa il Comune.

Nel frattempo, è stato costituito in via precauzionale il Coc (Centro operativo comunale) per la sicurezza, che agirà come un'Unità di crisi permanente per agevolare il Sindaco nell’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per la protezione civile.

Palazzo D'Accursio intanto ha lanciato la raccolta fondi per il restauro, con due testimonial felsinei, Gianni Morandi e Cesare Cremoni: obiettivo dei tre milioni di euro, contro i 4 milioni 321mila stimati.

