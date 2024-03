Garisenda: terminata l’opera di posizionamento dei container

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È finita la messa a terra dei container necessari alla struttura di contenimento per la torre Garisenda. I container compongono la struttura di contenimento a doppio livello comprensivo di zavorra prevista nel tratto da via San Vitale fino all’incrocio di via Rizzoli, passando per via Zamboni e via de’ Giudei. In totale al momento sono stati montati venti container. Inoltre, questa settimana si è conclusa anche la realizzazione dei micropali, sempre parte della struttura contenimento. Come scrive il Comune di Bologna, dalla prossima settimana inizieranno le propedeutiche necessarie per realizzare e posare i paramassi previsti nei lati sud ed est, ma nel frattempo il passaggio pedonale potrà riprendere regolarmente e senza ulteriori deviazioni.