Lavori Garisenda, a che punto siamo

Avanza il cantiere per la messa in sicurezza della Garisenda. Dopo il posizionamento del primo livello di container e i lavori propedeutici all’aggancio tra primo e secondo livello, nelle prossime due settimane verrà concluso il montaggio del secondo livello di container.

In alcune fasi delle lavorazioni - fa sapere il Comune di Bologna - per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato (davanti alla libreria Feltrinelli). I pedoni verranno deviati in Galleria Acquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni.

Successivamente verranno montate anche le reti paramassi sul lato della torre Asinelli e della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano.

A che punto è il cantiere

Le ultime novità le ha presentate l'altro giorno il sindaco Matteo Lepore. Unibo sarà alleato strategico per il monitoraggio dei dati relativi alla torre, soprattutto all’indomani della firma di un accordo quadro che vede l’Alma Mater come partner esclusivo nella raccolta dati e nella loro elaborazione su tutti gli aspetti relativi alla Garisenda, che avverrà grazie al futuro gemello digitale della torre, il quale permetterà di studiare ora per ora – e anche anticipare – i movimenti della struttura.

I dati raccolti tramite il gemello digitale della Garisenda saranno studiati per i prossimi lavori di messa in sicurezza e per quelli di restauro.

Tempistiche lavori

Intanto è stata abbandonata l'ipotesi di incapsulare la torre, perchè - come ha spiegato il sindaco - era un’opera invasiva, molto grande e anche molto costosa.

Scartata l’ipotesi capsula, rimane quindi da capire come si struttureranno i lavori di messa in sicurezza nell'area delle Due Torri. Sul tipo di lavori, però, l’amministrazione ancora non scioglie le riserve e rimanda al prossimo mese per avere nozioni più certe.

Riguardo alle tempistiche il Comune ha nei giorni scorsi annunciato una sorta di timing. Entro febbraio la posa dei container e entro il 2024 la messa in sicurezza, poi il restauro. obiettivo dichiarato far tornare il grado di pericolosità dall’attuale zona gialla alla zona verde, cosa che potrebbe anche eventualmente a portare alla riapertura della torre degli Asinelli.