Lavori in città da lunedì 11 ottobre: la mappa dei cantieri e dei divieti

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 11 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in fase di attivazione

Via di Casaglia, laterale scuole Longhena, dall'11 ottobre avrà restringimenti della carreggiata stradale per la pulizia dei fossi e del sistema di raccolta acque. Termine previsto: 20 ottobre

Viale Europa avrà un restringimento della carreggiata stradale per la ripresa dell'intervento di posizionamento di reti di protezione sui parapetti del cavalcavia autostradale. I lavori avranno inizio la sera dell'11 ottobre e termineranno nella notte tra il 12 e 13 ottobre e saranno eseguiti nella fascia oraria dalle 22 alle 6. Nessuna modifica della viabilità in orario diurno.



Lavori in corso