Lavori Nuova Porrettana: modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione dello Stralcio Nord della Nuova Porrettana che nei giorni scorsi hanno portato alla chiusura del parcheggio di piazzale Levi-Montalcini e all’apertura del nuovo parcheggio sul lato nord della Casa della Salute. A causa delle attività del cantiere, la zona di via Marconi alta è oggetto di modifiche alla viabilità.

Tra gli interventi in corso e in programma si segnalano, in particolare, la chiusura dell’accesso su via Toti dal piazzale Rita Levi-Montalcini a partire dalla prossima settimana, con conseguente realizzazione del doppio senso di marcia sul tratto interessato di via Toti e via Corridoni e soppressione della sosta su uno dei lati di entrambe le vie.

Le 4 campane del vetro posizionate sulle due strade, saranno spostate su via Marconi.

Segnaliamo inoltre che via Sandri e il relativo parcheggio saranno interessati fino a dicembre da importanti transiti di mezzi d’opera in entrata e uscita dal cantiere del piazzale Rita Levi-Montalcini.

Si ricorda infine che via Martiri della Libertà sarà prossimamente chiusa per 10 giorni all’altezza di via Volta, con conseguente realizzazione di un percorso di marcia che vede il transito sulle via Volta, Carducci e Marconi e temporanea soppressione della corsia preferenziale per i bus.

Aggiornamenti sul cantiere e sulle modifiche alla viabilità sono disponibili sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Casalecchio di Reno.