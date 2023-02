People Mover, fino a metà marzo servizio ridotto: "Per intervento di sviluppo del sistema"

Da lunedì 6 febbraio a giovedì 16 marzo, l’orario del servizio su monorotaia subirà delle variazioni per consentire lo svolgimento di un intervento di sviluppo del sistema, che è stato programmato in modo da contenere i disagi per gli utenti e non interferire con il traffico dell’aeroporto Marconi. Lo comunica Marconi Express in una nota.

Nello specifico, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 21, mentre dalle ore 5.40 alle 7 e dalle ore 21 a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto di Bologna e la stazione centrale, con fermata intermedia al Lazzaretto, sarà garantito attraverso bus-navetta.

Nelle giornate di venerdì e sabato, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 22, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 5.40 alle 7 e dalle ore 22 a mezzanotte.

L’orario di esercizio varierà in maniera minore nelle giornate di domenica e lunedì, caratterizzate da maggior traffico aeroportuale. La domenica, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 7 alle 24, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 5.40 alle 7. Il lunedì, infine, il servizio su monorotaia sarà attivo dalle ore 5.40 alle 22, con collegamento attraverso bus-navetta dalle ore 22 a mezzanotte.

I bus-navetta avranno i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci.

L’intervento consiste nell’installazione e nel collaudo del cosiddetto “Winter Mode”, un software che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, migliorando quindi il servizio per cittadini e utenti.

Durante il periodo di sviluppo e test del programma, sarà necessario effettuare alcune corse notturne: i veicoli arrecheranno il minor disturbo possibile alle abitazioni in prossimità del tracciato e le attività saranno condotte nel rispetto dei limiti acustici.

In funzione delle condizioni meteorologiche, la programmazione dell’intervento potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.