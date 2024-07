Nodo Casalecchio, al via i lavori sul ponte: ecco come cambia la viabilità | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Inizieranno il prossimo 15 luglio i lavori sul ponte stradale di Casalecchio di Reno. L’opera è inserita nel più ampio progetto per la realizzazione del Nodo ferro-stradale di Anas sullo stralcio stradale Nord, già in corso. Il nuovo intervento, oltre al rialzamento di circa 70 centimetri del ponte compreso tra la rotatoria Biagi e l’incrocio via Porrettana/Martiri della Libertà/Piave. La nuova infrastruttura prevede anche una galleria artificiale, anche questa già in fase di attuazione.

L’opera, come scrive il Comune di Casalecchio in una nota, prevede “la demolizione di una sezione del ponte sulla ferrovia per uno sviluppo di circa 50 m ed un rialzo del piano viabile di 70 cm per tenere conto delle esigenze delle sottostanti Nuova Porrettana e della linea ferroviaria Bologna-Porretta. Il rialzo di 70 cm del piano viabile sarà raccordato nei tratti precedenti di via Porrettana comportando la riqualificazione di buona parte della rampa est (lato via Piave). Questi lavori rappresentano la prima fase di qualificazione dell’intero ponte sulla ferrovia e comporteranno la realizzazione di nuove barriere di sicurezza e la riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile che si sviluppa a lato dell’asse stradale”.

Le date

A partire dal prossimo 8 luglio verrà chiuso il percorso ciclo-pedonale che affianca il ponte, mentre dal 15 luglio sarà chiusa l’intera viabilità sul ponte. I lavori dureranno circa sei mesi, sfruttando sia le ore notturne che il periodo estivo. Inoltre, il prossimo 11 luglio alla Casa della Conoscenza di via Porrettana 360, alle ore 20.45, ci sarà un’assemblea pubblica per illustrare l’intervento e le modifiche alla viabilità. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Comune di Casalecchio di Reno.

Viabilità

A cambiare sarà sia la viabilità veicolare che il percorso dei mezzi pubblici. Per quanto riguarda la viabilità privata, il Comune di Casalecchio consiglia di “privilegiare l’utilizzo dell’Asse attrezzato sud-ovest per attraversare Casalecchio. La viabilità interna si dipanerà verso le direttrici nord e sud, della Porrettana e della Bazzanese, utili per bypassare il ponte.

Il percorso pedonale passerà dal parco Rodari/Casa della Salute per immettersi in Marconi e di lì in via Martiri della Libertà, e viceversa”. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, l’amministrazione fa sapere che Tper sta valutando le modifiche del caso e che tutti gli aggiornamenti saranno presto disponibili sul sito dell’azienda di trasporti.