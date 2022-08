Lavori al Pontelungo, ecco come procede la manutenzione | FOTOGALLERY

Come vanno i lavori a sei mesi dall'avvio dei cantieri al Pontelungo di Borgo? Il bilancio arriva in forma di fotogallery dal Comune di Bologna, che fa il punto sulla tabella di marcia. In particolare, le lavorazion effettuate comprendono il consolidamento delle arcate e delle pile, la demolizione del marciapiede di monte, lo spostamento dei sottoservizi. Non è finita però: si stima che il fine lavori cada al 2025. Nel frattempo dovrebberò partire i cantieri del tram. La commistion delle date fa presupporre che le due opere dovranno avere una fase di coesistenza, durante la quale non è escluso che alcune lavorazioni sarano effettuate in contemmporanea.

Il punto sui lavori

I lavori sono di ristrutturazione pesante: in questo periodo -fa sapere sempre Palazzo D'Accursio- sono in corso i lavori di svuotamento pile e arcate. Nel dettaglio i lavori hanno riguardato il consolidamento della parte esterna delle arcate -particolarmente degradate- con la rimozione dell’intonaco ammalorato e l’inserimento a secco di barre elicoidali, oltre alla posa di intonaco a base di calce, armato con tessuto in fibra di acciaio galvanizzato. Inoltre è stato effettuato il consolidamento verticale delle fondazioni delle pile con l’inserimento di barre cave autoperforanti. Sempre nell'ambiotr del consolidamento, si è proceduto al rinforzo orizzontale e verticale delle pile con perforazione e inserimento di armatura e iniezione di legante.

Non da ultimo è stato realizzato lo spostamento provvisorio dei sottoservizi che alloggiano all’interno delle travi a cassone dei marciapiedi su una trave reticolare posta a valle e realizzata con tubi e giunti da ponteggio e poggiante su mensole ancorate alle pile del ponte. A fine lavori i sottoservizi saranno riportati sotto i nuovi marciapiedi.