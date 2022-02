Lavori al Pontelungo, ipotesi navetta per Emilia Ponente

Procedono al momento senza sorprese i lavori di riqualificazione del Pontelungo, a Bologna. E intanto in Comune si studiano alcune contromosse, soprattutto sul fronte della viabilità, per rispondere ai problemi più segnalati da parte dei cittadini. Come la sosta in corrispondenza del mercato rionale di Santa Viola e la richiesta di una navetta ad hoc per il tratto di via Emilia Ponente non più raggiunto dagli autobus. A fare il punto, questa mattina, sono l'assessore ai Lavori pubblici di Palazzo D'Accursio, Simone Borsari, e la presidente del Quartiere Reno-Borgo Panigale, Elena Gaggioli.

"Io mi occupo di lavori pubblici e sul mio tavolo segnalazioni particolari non ne sono arrivate- precisa Borsari- naturalmente siamo sempre a disposizione a interloquire con chiunque, insieme al Quartiere, per migliorare la situazione. E' chiaro che all'inizio ci sono difficoltà fisiolofiche, ma siamo a disposizione di tutti per parlare col territorio e con le attività". Gaggioli conferma. "Stiamo anche seguendo con grande attenzione lo sviluppo dei lavori- assicura la presidente del Quartiere- perché il cantiere sia nei tempi. Si chiede al territorio e alla città intera un grande sacrificio, quindi dall'altro lato ci deve essere grande attenzione nel rispetto dei tempi per ridurre al massimo i disagi dei cittadini. E sono certa che ci sarà".

Nel frattempo, insieme all'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, "stiamo valutando la possibilità di dare una risposta in Santa Viola alle esigenze di trasporto pubblico e di sosta relativa all'area commerciale, che più sta soffrendo- spiega Gaggioli- stiamo anche lavorando a una nuova segnaletica in via della Pietra, perchè le persone non si sono ancora abituati correttamente alla nuova viabilità. Quindi faremo investimenti anche su quello". Più in generale, afferma la presidente del Quartiere Borgo-Reno, "stiamo facendo una riorganizzazione delle segnalazioni per raccogliere più spunti possibili. Io sono sempre a disposizione e sono in contatto con i cittadini e i commercianti. Con gli assessori ci stiamo facendo carico di tutte le segnalazioni", garantisce Gaggioli. (San/ Dire)