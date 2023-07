Pontelungo, stop alla navetta: verrà modificato il tragitto del bus 34

A causa dei disagi provocati dai lavori sul Pontelungo, il Comune fa sapere che non tornerà in servizio la navetta ma verrà invece modificato il tragitto della linea 34 dei bus. "Dopo esserci confrontati con i cittadini di Santa Viola abbiamo deciso, da settembre, di modificare il tragitto della linea 34 di autobus così da alleviare le difficoltà dei residenti, e soprattutto dell'utenza più anziana, alle prese con i cantieri del Pontelungo", ha spiegato l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli.

Orioli: "Ipotesi navetta non praticabile"

In particolare, adesso che la situazione della mobilità "è ulteriormente cambiata con l'arrivo dei cantieri del tram - continua Orioli in una nota- l'ipotesi di una navetta nell'attuale contesto della viabilità del tratto nei pressi dell'ospedale Maggiore non è praticabile: stiamo invece lavorando ad un intervento diverso che consiste nella modifica del percorso della linea 34 in direzione Lazzaretto". In questo modo sarà creato "un servizio circolare- spiega Orioli- che serva la zona: si tratta di una 'deviazione' che, sottolineo, non salterebbe comunque nessuna delle fermate attualmente in essere". Questo servizio "costituisce anche una sperimentazione rispetto al progetto del trasporto pubblico bolognese per il prossimo futuro - aggiunge l'assessora- e che trova nella Città 30 il suo contenitore ideale: le grandi infrastrutture che stiamo realizzando, tram e Servizio ferroviario metropolitano in particolare, permetteranno di attraversare rapidamente la città senza sovraccaricare le aree residenziali, mentre il trasporto pubblico su autobus e la mobilità alternativa servirà in particolare per gli spostamenti fra quartieri, liberando strade e favorendo la qualità di vita dei residenti".