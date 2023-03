Lavori Pontelungo: tempi ancora lunghi, incertezza sulla fine

Difficile al momento sapere con certezza quando vedranno la fine i lavori del Pontelungo. L'ipotesi è di riaprirlo al traffico verso la fine del 2024 con conclusione definitiva dei lavori entro i primi mesi dell'anno successivo. Pesano le difficoltà nel reperimento della fornitura di acciaio che costituirà la nuova ossatura dell'infrastruttura: per questo difficile dire oggi se i tempi verranno rispettati.

"Stiamo scontando la difficoltà legata all'approvvigionamento di materie prime", così l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari, come riferisce la Dire. "Al momento non abbiamo la certezza che questo ritardo si ripercuoterà sul termine finale dei lavori, ma dobbiamo essere realisti". In audizione con la commissione comunale, il responsabile dell'intervento Marco Lambertini spiega che il cantiere "ha cercato di resistere ma con gli acciai il nodo è venuto al pettine". Il cantiere, assicura però, non si è mai fermato. "Le operazioni sulla muratura sostanzialmente stanno rispecchiato i programmi, gli acciai hanno però fatto saltare la data di inversione prevista per marzo 2023. Il trasferimento al semiponte di valle avverrà a luglio-agosto". A quel punto ci sarà uno spazio più largo per la circolazione di auto e pedoni, ma verrà confermato il senso unico verso Bologna. Novità anche per quanto riguarda la nevetta, che potrebbe tornare dopo la sospensione.

"Era un servizio sperimentale, stiamo lavorando per capire come riparametrare un servizio che sia più efficace e più efficiente", informa la presidente del quartiere Borgo Panigale Reno Elena Gaggioli.

Navetta

Sulla navetta "registriamo positivamente l'apertura dell'amministrazione nella direzione da noi indicata", approvano il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Matteo Di Benedetto e la responsabile di quartiere Paola Consoli. "È vitale accelerare i tempi e dare il prima possibile un servizio di trasporto pubblico locale a chi da mesi si è trovato a piedi non per sua colpa. Noi continueremo a fare la nostra parte, con proposte e critiche quando necessario, per dare risposte ai cittadini".

Parlano di "qualche buona notizia" a proposito della navetta anche Nicola Stanzani e Daniele Aiello di Forza Italia. "Speriamo che su questo, come sui tanti piccoli o meno piccoli disservizi causati dal cantiere si possa continuare a lavorare in maniera condivisa come abbiamo cercato di fare sin dall'inizio raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini e proponendo soluzioni all'amministrazione", affermano gli azzurri.