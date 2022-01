Traffico, al via la seconda fase dei lavori Pontelungo: modifiche alla viabilità e deviazioni bus

Il 10 gennaio 2022 parte la seconda fase dei lavori al Pontelungo, con la riqualificazione vera e propria dell’impalcato del ponte che sarà sostituito con una nuova struttura in metallo.

Per l'intera durata dei lavori, il ponte non sarà mai completamente chiuso al traffico, ma dal 10 gennaio sono previste modifiche alla viabilità.

Divieti di sosta e sensi unici

Via della Pietra : dal 10 gennaio 2022 istituzione del senso unico in direzione Emilia Ponente, nel tratto da via Allan Poe a via Emilia Ponente. Questo provvedimento si rende necessario al fine di garantire la fluidità della circolazione veicolare in via della Pietra, che sarà interessata dal transito dei bus Tper, dei taxi e dei veicoli privati deviati in direzione periferia. L'istituzione del senso unico consentirà inoltre di aumentare la durata del verde semaforico di via della Pietra all'intersezione con via Emilia Ponente.

Via Speranza : dall'11 gennaio 2022 istituzione del senso unico da via Decumana a via Emilia Ponente e da via Decumana a via Lemonia. Queste modifiche della viabilità si rendono opportune al fine di evitare la svolta impropria in via Speranza ai veicoli provenienti da via Emilia Ponente in direzione periferia.

Via Agucchi : dal 12 gennaio 2022 istituzione del senso unico in direzione di via del Giorgione nel tratto da via Emilia Ponente a via del Giorgione. Nel tratto di strada da via Agucchi al Pontelungo sarà garantito il transito in direzione periferia (fino al ponte) ai veicoli dei residenti e di coloro che debbono recarsi a fare acquisti presso le attività commerciali presenti presso il suddetto tratto stradale.

Via Emilia Ponente: dal 13 gennaio 2022 istituzione del senso unico in direzione centro nel tratto corrispondente al Pontelungo. Oltre al senso unico verrà istituito il limite dei 30 Km orari di velocità e il divieto di transito ai veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate (eccetto bus, veicoli di pronto soccorso e operativi Hera Ambiente).

Deviazioni autobus

Le linee autobus Tper 13, 61, 79, 80, 81, 86, 87, 91, 179, 576, 646, 651, 673, 677 e 944 sono deviate dal 13 gennaio 2022. Le linee in direzione centro città non subiranno modifiche, mentre quelle in direzione periferia, provenienti da via Emilia Ponente, devieranno in via Battindarno, viale Togliatti, via della Pietra, per poi riprendere il loro percorso originario. Verranno inoltre deviate le linee bus Tper che ordinariamente percorrono via della Pietra in direzione da via Emilia Ponente a viale Togliatti.

I lavori

Sono previste opere di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte, con un allargamento dell’impalcato stradale che contempla l’inserimento, su entrambi i lati, di percorsi ciclabili e pedonali in sostituzione del marciapiede attuale.

In particolare i lavori compredono:

demolizione delle strutture ammalorate in cemento armato, nello specifico le travi cassone laterali

asportazione del materiale inerte di riempimento delle volte

consolidamento delle strutture in elevazione delle pile

realizzazione di un nuovo impalcato metallico strutturale, superiormente alle arcate in mattoni

realizzazione di nuova viabilità ciclo/pedonale su rntrambi i lati del ponte

spostamento impianti e reti

restauro delle murature e volte in mattoni e delle decorazioni.

I lavori prevedono anche il restauro delle quattro sirene in marmo scolpite da Carlo Monari e collocate ai quattro capi del ponte. Il restauro delle sirene, curato da personale specializzato, avverrà nella fase finale dei lavori.

Per raggiungere l’aeroporto

Via Emilia Ponente, viale Pertini, viale Togliatti, via della Pietra, via Emilia Ponente, via del Triumvirato

Per raggiungere la periferia (direzione Modena)

Via Emilia Ponente, viale Pertini, viale Togliatti, via della Pietra, via Emilia Ponente

In tutta la zona è stata collocata la segnaletica.

A piedi e in bicicletta

Il traffico ciclopedonale può circolare in entrambi i sensi sul marciapiede libero dal cantiere. Le biciclette devono essere portate a mano.

Il Pontelungo

Il Pontelungo è una struttura di circa 300 metri di lunghezza, su venti arcate di larghezza variabile tra i 10 e i 17 metri. La larghezza dell’impalcato è di circa 14,5 metri.

La conformazione attuale del ponte risale al 1880. Tra il 1878 e il 1880, su progetto dell’ingegnere Adriano Panighi, fu costruito il “Ponte Nuovo”, che sostituì il ponte risalente al XII secolo, parzialmente danneggiato dalle piene del Reno. Quello che poi sarà comunemente chiamato Pontelungo subì ulteriori danneggiamenti sia a causa delle piene del fiume, sia dai bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale.

Le origini del ponte risalgono all’epoca romana della costruzione della via Emilia. Resti dell’antico ponte romano sono stati trovati a circa un centinaio di metri più a valle della collocazione attuale, risalente all’epoca medievale.