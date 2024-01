Nuova Porrettana, partono i lavori dello Stralcio Nord: ecco come cambia la viabilità

Da domani lunedì 8 gennaio partono i nuovi cantieri per la realizzazion dello Stralcio Nord del nodo ferro-stradale SS64 Nuova Porrettana, nel Comune di Casalecchio di Reno. Il cantiere stradale, che secondo il cronoprogramma durerà fino a settembre del 2024, comporterà una serie di importanti modifiche alla circolazione e alla sosta.

In particolare, lungo la bretella del raccordo tangenziale in direzione di Bologna, nel tratto compreso tra la rotatoria Biagi e 200 metri oltre, la corsia di marcia di destra verrà chiusa e il traffico sarà canalizzato sulla corsia di sinistra.

Tra via Martiri della Libertà e via Volta a Casalecchio la strada verrà ristretta alla sola corsia di marcia sinistra. Il senso di marcia in via Volta verrà invertito e la corsia preferenziale in via Marconi non sarà più preferenziale ma aperta a tutti i veicoli. All'intersezione fra via Martiri e via Marconi, l'unica corsia rimasta vedrà l'obbligo di svolta a destra per fluidificare la circolazione all'incrocio.

Per dirigersi quindi verso Ronzani-San Biagio si dovrà percorrere via Carducci per poi svoltare a destra in via Marconi ed infine a sinistra verso via Ronzani. I pedoni non potranno usufruire dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via Marconi e dovranno circolare sul marciapiede.

Saranno inoltre soppressi i parcheggi di via Martiri della Libertà, dall'intersezione di Via Volta verso via Marconi (verranno riconsegnati all'uso pubblico appena possibile), e nella via Carducci, lato destro, dall'intersezione con via Volta fino all'intersezione con via Marconi. Per la sosta è consigliato l’utilizzo del Parcheggio Ronzani e del Parcheggio Casa della Conoscenza, per la fruizione del centro cittadino.