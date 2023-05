Lavori al torrente Ravone: ri-chiude al traffico via Saffi

Partono a metà giugno i lavori di consolidamento del torrente Ravone nel tratto che attraversa Via Aurelio Saffi, dopo i disagi che si sono ripetuti negli ultimi anni fino al disastro del mese di maggio 2023.

Come annunciato dal sindaco Matte Lepore nei giorni dell'emergenza, la strada chiuderà al traffico: il cantiere interessa infatti il tratto da via Vittorio Veneto fino a 60 metri oltre Via del Chiù, dove sarà vietata la circolazione, indicativamente fino alla fine di agosto 2023.

I lavori di messa in sicurezza prevedono la rimozione del manto stradale, la completa demolizione del manufatto esistente e la ricostruzione di un nuovo e più ampio scatolare.

Si provvedere a installare un "maxi-scatolare in calcestruzzo armato. Si può intervenire in profondità e in maniera rapida con tecniche costruttive efficaci" fa sapere Palazzo d'Accursio che si propone di concludere l’opera di messa in sicurezza entro l’estate "così da ridurre al minimo i rischi correlati alle precipitazioni autunnali".

Via Saffi, tre anni di chiusure e danni

La circolazione sulla direttrice che collega i viali di circonvallazione alla via Emilia e all'aeroporto solo negli ultimi tre anni è stato un continuo stop-and-go.

A novembre del 2020 si è allagata a causa dello scoppio di una tubatura, a ottobre del 2021 un tratto della sede stradale è sprofondato, a settembre del 2022 si verificò un altro cedimento della carreggiata, a gennaio del 2023 si è reso necessario ancora ripristinare la pavimentazione all’altezza della copertura del canale torrente Ravone, a febbraio del 2023 un nuovo cedimento per arrivare alle drammatiche giornate e le piogge di maggio di quest'anno con i primi disagi degli inizi del mese e il vero e proprio allagamento a partire dal 16 maggio.

Il torrente Ravone

Fino alla seconda metà del XX secolo il corso del torrente era completamente scoperto, poi all’altezza del civico 20 di via Ravone, è stato intombato artificialmente dopo gli anni ’60.

Si forma nei pressi del Parco Cavaioni ed è scoperto per i primi quattro chilometri dalla sorgente, costeggia il lato orientale di via di Ravone, poi, poco prima della confluenza di via del Genio, entra in uno scatolare e prosegue coperto verso nord.

Dopo 5 chilometri dalla sorgente sottopassa via Saragozza e l’arco numero 192 del portico di San Luca, tra via Francesco Orioli e via Rino Ruscello.

Prosegue coperto attraversando il parco Melloni, via Andrea Costa, e raggiunge, 6,2 chilometri dopo la sorgente, la chiesa di San Paolo di Ravone, che costeggia ad oriente. Dopo circa 300 metri, 6,5 chilometri dopo la sorgente, raggiunge via Sabotino, sotto a cui scorre coperto il Canale di Reno, passa sopra quest’ultimo mediante un ponte (ora non più visibile, ma ancora esistente, seppure completamente rinnovato, sotto il manto stradale) noto come ponte degli Stecchi. Il lieve dosso che è in via Sabotino rivela il punto in cui il torrente passa sopra al canale di Reno.

Superato via Sabotino ed il Canale di Reno, il torrente Ravone torna allo scoperto. Dal canale di Reno, un centinaio di metri più a monte dell’attraversamento del Ravone, viene derivata una canaletta, nota come canaletta Ghisiliera: il torrente Ravone e la canaletta da questo punto, per quasi tutta la lunghezza rimanente del Ravone, proseguono paralleli.

Arrivato all’angolo nord occidentale della caserma Mameli, il torrente Ravone entra nuovamente in uno scatolare e passa sotto via Aurelio Saffi, sbucando, dopo 6,85 chilometri dalla sorgente, nuovamente scoperto, a ponente di via del Chiù. Dopo avere percorso circa 2 chilometri accanto a via del Chiù, torna a scorrere coperto, passa sotto alla ferrovia e finalmente sfocia nel Reno. La canaletta Ghisiliera, dopo essere sempre stata a sinistra del torrente Ravone, poco dopo la confluenza di via Prati di Caprara in via del Chiù, si dirige bruscamente a nord, allontanandosi dal Ravone. (Fonte: Origine di Bologna)