Al via i lavori per riportare il Palazzo Rosso di Bentivoglio al suo antico splendore | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono partiti ieri, martedì 6 febbraio, i lavori di pulitura e di recupero delle decorazioni murali del Palazzo Rosso a Bentivoglio, una delle perle architettoniche della provincia Bolognese. Il restauro, eseguito da un'esperta e finanziato dal contributo del bando "Cutlura e Rigenerazione 2023" promosso dalla Fondazione Carisbo, riguarda le pareti decorate dell'atrio di ingresso e del corpo scale che sale fino al primo piano dell'edificio.

Il Comune fa sapere che "i lavori dureranno circa due mesi" e che da settimana prossima verrà installato un ponteggio per permettere alla restauratrice di lavorare anche in altezza. "Durante questo periodo - prosegue il Comune - sarà possibile accedere a Palazzo Rosso, ma è fortemente consigliato l'utilizzo dell'ascensore per l'accesso o la visita del primo piano dell'edificio".

Esempio di manifattura artistica Liberty, il Palazzo Rosso fu la dimora prediletta del marchese e imprenditore bolognese Carlo Alberto Pizzardi, che lo fece costruire tra il 1891 e il 1893. Ancora oggi custodisce lo studio da cui il Pizzardi amministrava la sua tenuta agricola, così come gli appartamenti in cui viveva, compresa la Sala dello Zodiaco, gioiello dell'arte muraria.

Continua a leggere su BolognaToday.it