Lavori alla rete dell'acqua: rubinetti a secco a Casteldebole

Casteldebole senz'acqua nei tubi mecoledì prossimo. Hera ha comunicato in una nota che, a casa di alcuni lavori di efficientamento alla rete idrica e del gas, la fornitura di acqua potabile subirà delle interruzioni per tutta la mattina di mercoledì 23 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, su tutto il territorio di Casteldebole.

Per le utenze di via Triumvirato, nel tratto compreso tra la via Emilia e il ponte della ferrovia, l’interruzione proseguirà fino alle 16.30. Inoltre Hera informa che, per la durata dei lavori, sul posto saranno a disposizione dei cittadini dei sacchetti di acqua potabile.

Verrà inviato un sms sull’intervento ai clienti che hanno aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate.

Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito. Del pari, in via Triumvirato sarà eseguito anche un volantinaggio. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

I lavori: nuovo tubo in via Triumvirato

In particolare, è coinvolta via Triumvirato, dove l’attuale condotta idrica, per una lunghezza di circa 200 metri, verrà interamente sostituita fino all’intersezione con via Emilia Ponente, con lo scopo di incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio.

La nuova condotta avrà un diametro maggiore della precedente per garantire anche una maggiore portata idrica. Si tratta di una condotta di alimentazione primaria, cioè una di quelle che, ad esempio, partendo dalle centrali di potabilizzazione o dai serbatoi, riforniscono di acqua la rete di distribuzione capillare, di diametro più ridotto, che alimenta poi gli allacci alle singole utenze.

Contestualmente a questo intervento, viene rinnovata e potenziata, sempre su via Triumvirato, anche la rete gas in bassa pressione esistente per una lunghezza di circa 150 metri.