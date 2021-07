Lavori sulla nuova Porrettana: giovedì svincolo chiuso

Per i lavori di asfaltatura

Dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di giovedì 8 luglio sarà temporaneamente chiuso al traffico lo svincolo in uscita di Sasso Marconi, per il traffico in direzione Pistoia. Lo comunica Anas, nell'ambito dei lavori di asfaltatura e ripavimentazione che stanno interessando tutto il tratto della Nuova Porrettana, SS64 Var.

I lavori in questione si manterranno ativi nei cantieri dal 4 al 9 Luglio nei tratti compresi tra Sasso Marconi e Borgonuovo. Nei tratti interessati dai lavori si circolerà a senso unico alternato.Giovedì 8 luglio invece prevista la chiusura totale della rampa di uscita dello svincolo Sasso Marconi.