Lavori sulla SS Porrettana: al via il 14 dicembre, cambia la viabilità

Lunedì 14 dicembre partono i lavori sulla SS 64 Porrettana, gestiti da Anas. Sono previste limitazioni al traffico (in provincia di Bologna e di Ferrara) per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione.

Cambia la viabilità

Fino all’8 gennaio 2021, dal km 101,100 al km 137,580 e dal km 62,400 al km 75,500 in tratti saltuari, non superiori agli 800 metri, saranno chiuse al traffico veicolare tutte le corsie. Tali limitazioni saranno attive dalle ore 7:30 alle ore 19:30, esclusi i giorni festivi. Sul tratto sarà inoltre in vigore il limite di velocità massimo pari a 30 km/h ed il divieto di sorpasso.

La transitabilità sarà garantita tramite il senso unico alternato gestito mediante movieri o impianto semaforico.