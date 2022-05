Lavori in via De' Carbonesi chiusa: "Si potevano avvisare per tempo i residenti"

“Era forse troppo pretendere che l'amministrazione comunale avvissasse per tempo commercianti e residenti, visto che il cantiere di via Dè Carbonesi, in procinto di partire il prossimo 6 giugno, renderà di fatto off limits il centro di Bologna per ben 9 mesi?”.

E' quanto chiede il consigliere regionale e referente Lega per Bologna, Michele Facci, che sulla vicenda non solo ha depositato un atto ispettivo in Regione, quanto anticipa la presentazione di un atto di indirizzo rivolto alla Giunta Bonaccini, che “preveda la regolamentazione dei lavori pubblici superiori a 150 giorni, dal punto di vista dell'onere di preventiva comunicazione da parte delle amministrazioni comunali, e di quello di regolamentare il risarcimento del disagio economico subito dalle attività produttive”.

“E' francamente incomprensibile, oltreché economicamente dannosa, la mancanza di rispetto di un'amministrazione comunale che non avvisa per tempo i suoi cittadini circa i disagi che provocherà, giocoforza, un cantiere aperto per 9 mesi in pieno centro storico. Si pensi solo al danno economico per le attività commerciali, che già hanno fatto assortimento e scorte nella speranza di una campagna vendite finamente tornata normale dopo 2 anni. Ma non solo: il cantiere modificherà anche la viabilità del trasporto pubblico urbano, con i disagi del caso, per lo più a carico della fascia di popolazione più anziana, che già deve fare i conti con l'anticipata calura estiva. Insomma bastava poco per avvisare per tempo, ma evidentemente significava pretendere troppo dai signori del palazzo” conclude Facci.

I lavori sulla strada e alle condotte di gas e scoli

Sono lavori di ampia portata quelli che partono dal 6 giugno 2022. non coinvolgeranno solo via De' Carbonesi, ma nche le strade laterali. Sono previsti prima gli ammodernamenti ai servizi, come acqua e gas, ma anche la rete di raccolta delle acque meteoriche. Successivamente il restyling di superficie, con il disegno dei marciapiedi più larghi e dello slargo di San paolo Maggiore. Il tutto però salvaguardando la carrabilità dei mezzi.

Nel dettaglio, sono previste variazioni nei feriali per le linee 20 e 13, nei T-Days per le linee 14 e 19, tutta la settimana per le linee 11, 29, 30, 38, 39, 52 e 62 e, per le sole corse prolungate a via Marconi e via dei Mille, per le linee suburbane 90 e 96, e il sabato per la linea T2 (tutte le informazioni sono disponibili al link www.tper.it/carbonesi).