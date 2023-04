Cantieri in città, lavori in via Mazzini: bus deviati e traffico a senso unico

Venerdì 7 aprile deviazioni bus per lavori in via Mazzini. Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di venerdì 7 aprile, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, si rende necessaria l’istituzione di un senso unico in via Mazzini nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore e via Palagi, con direzione di marcia verso via Palagi.

Deviazioni bus

Linee 15 e 19

direzione via Rizzoli: … via Mazzini - via Masi - via Leandro Alberti - via Dante - viale Carducci - viale Ercolani …

- fermate soppresse:

1006 ALEMANNI

VIA MAZZINI 140 1004

ALBERTONI

VIA MAZZINI 96

1002 PORTA MAGGIORE

VIA MAZZINI 2/2

- fermate provvisorie:

1351 ALEMANNI

VIA MASI P.L. 3

1302 DANTE

VIA DANTE 32

29 CARDUCCI

VIALE CARDUCCI 30

27 PORTA MAGGIORE

VIALE ERCOLANI 6

direzione San Lazzaro: regolare

Linea 27

direzione Byron / Corticella Stazione: … via Mazzini - via Masi - via Leandro Alberti - via Dante - viale Carducci - viale Ercolani …

- fermate soppresse:

1006 ALEMANNI

VIA MAZZINI 140

1008 ALBERTONI

VIA MAZZINI 82/E

1002 PORTA MAGGIORE

VIA MAZZINI 2/2

- fermate provvisorie:

1351 ALEMANNI

VIA MASI P.L. 3

1302 DANTE

VIA DANTE 32

29 CARDUCCI

VIALE CARDUCCI 30

27 PORTA MAGGIORE

VIALE ERCOLANI 6

direzione Piazzale Atleti Azzurri / Genova: regolare

Linee 101, 106, 916 e 918

direzione Byron / Corticella Stazione: … via Mazzini - via Masi - via Leandro Alberti - via Dante - viale Carducci - viale Ercolani …

- fermate soppresse:

1008 ALBERTONI

VIA MAZZINI 82/E

- fermate provvisorie:

1351 ALEMANNI

VIA MASI P.L. 3

1302 DANTE

VIA DANTE 32

direzione Piazzale Atleti Azzurri / Genova: regolare