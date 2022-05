Cantieri in città, al via i lavori di riqualificazione di via Siepelunga: le modifiche al traffico

Nuova segnaletica, incroci, attraversamenti e fermate bus più sicuri, penisole pedonali e cambi di sensi di marcia in alcune vie. Questi gli interventi in via Siepelunghi che si pone l'obiettivo di "migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e la fruibilità stradale".

I tratti interessati e le modifiche alla circolazione

Da oggi, 30 maggio, al 12 agosto i cantieri interesseranno il tratto urbano di via Siepelunga (ricompreso tra via Murri e via Molinelli) e le vie laterali Carrati, Basoli, Martinelli e Tesi, nell’ambito del progetto Attuazione PSSU ‘punti neri’: messa in sicurezza e interventi di segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente.

I lavori inizieranno in corrispondenza dell’intersezione Siepelunga-Borghi Mamo-Basoli.

Per consentire i lavori, via Siepelunga, nel tratto da via Murri a via Molinelli, avrà un restringimento della carreggiata stradale con eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. Fuori dall'orario di lavoro o in assenza del personale di cantiere, l’impresa dovrà ripristinare la viabilità ordinaria.

Gli interventi nel dettaglio