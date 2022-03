Nuove ciclabili e semafori, viale Roma cambia: lavori lunghi due mesi al via

Al via i lavori in viale Roma per migliorare la sicurezza stradale "con l’obiettivo - spiega l'amministrazione - di tutelare pedoni e ciclisti e ridurre gli incidenti."

L’intervento impegna 111.500 mila euro per completare i lavori già attuati in corrispondenza delle rotonde Brigata Paracadutisti Folgore e Grazia Verenin, punti neri dell’incidentalità ciclabile rilevati dal Piano della Sicurezza Stradale Urbana, per realizzare su viale Roma la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili in funzione dei percorsi esistenti e dei punti di attrazione presenti nella zona, come le fermate bus Roma e il circolo Benassi.

La durata prevista per i lavori è di circa due mesi e l'impatto sulla viabilità sarà limitato a restringimenti puntuali della carreggiata, garantisce l'amministrazione.

Gli interventi principali

Tra i principali interventi si avrà il completamento della continuità dei percorsi ciclabili esistenti con la realizzazione di piste ciclabili monodirezionali sui lati esterni delle semicarreggiate stradali Darà realizzato anche un nuovo attraversamento ciclo-pedonale con semaforo in corrispondenza dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento alle zone di via Faenza e via Genova a nord, di via Portazza a sud e delle fermate Roma, con adeguamento delle fermate, ora corrispondenti al sottopasso pedonale esistente, che è inadeguato a garantire la corretta permeabilità della via.

Si realizzerà inoltre un nuovo attraversamento ciclo-pedonale con semaforo e di un breve tratto di pista ciclabile bidirezionale contigua al marciapiede in prossimità del percorso di accesso al circolo Benassi, oggi non adeguatamente servito.

Non solo. Con i lavori si eliminarà l’attuale attraversamento ciclo-pedonale semaforizzato, con chiusura del varco nello spartitraffico, in quanto sostituito dai due nuovi impianti semaforici collocati in posizioni più funzionali alla continuità dei percorsi.

Verrà pure chiuso il varco carrabile nello spartitraffico in corrispondenza dell’istituto Giovanni XXIII con eliminazione delle pericolose manovre di svolta in sinistra, non gestite da semaforo; concentrando tutte le manovre in corrispondenza delle rotatorie, favorendo quindi la sicurezza.

Il cantiere infine porterà a un nuovo accesso carrabile al segue numerazione civici 6-12, prevedendone la regolazione a senso unico di marcia e favorendo in questo modo l’accessibilità alle residenze, all’edicola e agli spazi di sosta presenti.

(FOTO Viale Roma- Google Maps)