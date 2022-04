Lavoro, la radiografia su Bologna: per aziende una figura su due difficile da trovare

Per il 47 per cento dei casi in media le aziende dichiarano che la figura che stanno cercando è di difficile reperimento. E' quanto risulta dalla mensile rilevazione sul mercato del lavoro del Sistema Informativo Excelsior delle camere di commercio, in collaborazione con Anpal.

I dati, che si riferiscono a marzo con le proiezioni fino a giugno 2022, raccolgono la fotografia del mercato del lavoro lato azienda, offrendo una fotografia indiretta dei posti di lavoro e dei profili che le aziende ricercano maggiormente. Per città e provincia la diffusione dei dati è a cura della Camera di commercio di Bologna.

Calano le offerte di lavoro: arriva la crisi ucraina?

Ad aprile la domanda di lavoro ha una battuta d’arresto rispetto a marzo: sono 6.900 le entrate programmate dalle imprese, in calo di circa 1.300 rispetto al mese precedente (-15,6%): probabilmente si comincia a sentire l’impatto della crisi ucraina e dell'aumento delle spese energetiche e delle materie prime. Rispetto ad aprile 2021, quando erano in vigore le restrizioni per la pandemia, si prevedono 280 proposte di lavoro in più (+4,2%). Fra aprile e giugno 2022 le imprese bolognesi prevedono 24.820 ricerche di personale, dato in leggerissima crescita, +1%, rispetto alle stime di marzo-maggio.

Molti tempi determinati: i profili più ricercati

In tre casi su quattro verranno proposti contratti a termine, tra tempi determinati o collaborazioni. Solo nel 18 per cento dei casi l'offerta sarà a tempo indeterminato. A cercare personale sono soprattutto le imprese di servizi (68%). Le selezioni vengono effettuate in ugual misura da imprese piccole e da imprese con più di 50 dipendenti, anche se quelle sotto tale soglia sono quasi una su due, mentre la restante metà è divisa tra medie e grandi imprese.

A livello aggregati, ogni dieci ricerche tre sono rivolte ad alte professionalità tra dirigenti, specialisti e tecnici, altre tre sono per operai specializzati e conduttori di impianti, due per le professioni commerciali e dei servizi, una è destinata ad impiegati, una è per profili generici. La laurea è un requisito imprescindibile solo per il 20% delle ricerche, mentre nel 31% dei casi le imprese cercano espressamente persone con meno di 30 anni. In sostanza, il 47% delle professionalità cercate viene considerato difficile reperimento dalle aziende, percentuale che è salita del 12% rispetto ad aprile 2021.

I lavoratori più difficili da trovare, per le aziende

Analizzando le varie offerte, le difficoltà più elevate che le imprese dichiarano di avere durante la ricerca di un profilo riguardano, in termini assoluti 390 Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione di edifici (75%), 320 Conduttori di mezzi di trasporto (75%), 50 Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa (75%) e 520 Operai nelle attività meccaniche e elettromeccaniche (63%).

Sempre in numeri assoluti le tre figure professionali più richieste rappresentano insieme il 26% delle entrate previste e sono 680 tra cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, insieme a 570 tra personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone, oltre a 530 tra operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche.