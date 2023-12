Lavoro, quali sono i profili più ricercati in provincia e regione

Dagli addetti alle vendite natalizie ai carpentieri, dai cuochi ai montatori meccanici, dagli addetti pulizie agli operatori socio-sanitari. Sono questi, secondo l'analisi Randstad i profili più richiesti dalle aziende bolognesi. Tra i più difficili da reperire anche mulettisti, autisti, sviluppatori, tecnici di radiologia.

Una fotografia delle opportunità occupazionali disponibili nella città metropolitana, che in questo periodo registra in particolare un alto numero di posizioni aperte nella grande distribuzione, per il picco di ricerche di personale collegato al Natale, nella ristorazione e nel turismo, nell'edilizia, con la sua cronica carenza di personale. Non mancano occasioni di lavoro nell'automotive, nella sanità e nell'Ict.

Al primo posto tra i profili ricercati da Randstad a Bologna, in base al numero delle offerte di lavoro, troviamo gli addetti alla ristorazione: quasi 90 persone richieste tra ristoranti, hotel, eventi, seguiti sul podio dagli addetti vendite per le campagne natalizie nei supermercati (80) e dai montatori meccanici per l'automotive (75). Nella top 10 vengono poi magazzinieri, addetti alle pulizie, facchini, cuochi e addetti mensa, operatori dell'edilizia, addetti agli impianti industriali e operatori socio-sanitari. La classifica non corrisponde in modo speculare a quella delle professioni introvabili. I profili più difficili da reperire oggi a Bologna, infatti, sono prima di tutto gli operai edili, per via dell'alta richiesti a fronte di pochissimi carpentieri e muratori disponibili. E poi gli addetti alla ristorazione (che nel settore si sommano a cuochi e camerieri) e gli addetti alle pulizie.

Ma tra i 15 profili più difficili da inserire sul mercato con le giuste competenze e specializzazioni ci sono anche i manutentori meccanici e elettrici, i mulettisti con patentino, gli autisti e i tecnici di radiologia. "In un territorio a forte industrializzazione meccanica, si evidenzia una crescente necessità di figure nel campo della ristorazione, della distribuzione organizzata e dei servizi che, per volume, oggi superano le richieste del mondo produttivo", rileva Andrea Tonin, area manager di Randstad. "Molte imprese di questi ambiti stanno offrendo proposte di lavoro in linea con le attese dei candidati, che oggi ricercano sempre più worklife balance, servizi di welfare e possibilità di crescita professionale. Il mercato del lavoro dell'area di Bologna si conferma estremamente dinamico e ricco di opportunità in vari settori, un valore per il territorio che sta diventando anche meta di candidati provenienti da altre città o regioni", aggiunge. realtà.

A Bologna oggi si ricercano soprattutto addetti mensa, aiuto cuochi e capo cuochi, montatori meccanici, operatori del carbonio, addetti alla logistica, operatori elettronici, ingegneri elettronici, meccanici e gestionali. Infine, Randstad Services, la società del Gruppo Randstad che si occupa della gestione delle attività in outsourcing, è alla ricerca su Bologna di addetti alla movimentazione delle merci e di guide museali, quest'ultime tra le professionalità più difficili da trovare nel territorio.